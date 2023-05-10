Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2023 14:37

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Nijerya'da petrol sızıntısı için Shell'e yönelik davayı reddetti

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 2011'de Nijerya kıyılarında Bonga petrol sahasında meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle Shell'e karşı dava başvurusunu, "yasal sürenin aşıldığı" gerekçesiyle reddetti.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Nijerya'da petrol sızıntısı için Shell'e yönelik davayı reddetti
[Fotograf: Reuters]

Nijerya kıyılarının yaklaşık 120 kilometre açığındaki Bonga petrol sahasında 20 Aralık 2011'de en az 40 bin varil petrolün tankere transferi sırasında okyanusa sızması sonucu, bölgede yaşayan 27 bin 800 Nijeryalı ve 457 yerel topluluğun temsilcileri, Shell'e dava açmak üzere harekete geçmişti.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, bugün açıkladığı kararında, Nijeryalıların başvurusunu, dava açmak için "çok geç" olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, dava açmak için yasal süre olan 6 yılın aşıldığını bildirdi.

Ayrıca, mahkeme davacıların "petrol sızıntısı nedeniyle devam eden sorunlar olduğu ve petrolün temizlenmediği" yönündeki iddialarını da reddederek, devam eden bir sorun olmadığına hükmetti.

ETİKETLER
Nijerya Petrol
Sıradaki Haber
Avustralya'da koalalara enfeksiyona karşı aşılama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
Dezenformasyon Bülteni'nin yeni sayısı yayımladı
15:26
Hollanda'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Köln'e doğru yola çıktı
15:09
Kamu işçilerinin maaş artışı belli oldu: İşte hakları ve zam oranları...
15:02
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
14:51
Vucic: 3 binden fazla yasa dışı silah ve on binlerce mermi teslim edildi
15:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın tarihinde yolculuğa çıkaracak
Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın tarihinde yolculuğa çıkaracak
FOTO FOKUS
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ