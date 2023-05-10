Avustralya'da koalalara enfeksiyona karşı aşılama

Koalalarda körlük, kısırlık ve ölüme sebep olan klamidya enfeksiyonunun yol açtığı ve cinsel yolla yayılan bir hastalığı engellemek için NSW eyaletinin kuzey bölgesinde 50 civarındaki koalanın yakalanıp aşılanması hedefleniyor.

Aşılama faaliyetleri, devlet onaylı bir saha programı çerçevesinde NSW'nin Kuzey Nehirleri bölgesinde yürütülüyor.

Associated Press'e (AP) konuşan Sunshine Coast Üniversitesi'nden mikrobiyolog Samuel Phillips, söz konusu enfeksiyonun, koalaların beslenme alanları olan ağaçlara tırmanmalarını ve vahşi hayvanlardan kaçmalarını engelleyen, dişilerinde ise kısırlığa sebep olan bir hastalığa yol açtığını bildirdi.

Tek dozluk aşının geliştirilmesinde de katkıları olan Philips, koalaları sağlık kontrolünden sonra aşıladıklarını ve beklenmedik bir yan etkinin ortaya çıkma ihtimaline karşı 24 saat gözlem altında tuttuklarını anlattı.

Philips, aşılanan koalaların pembe boyayla işaretlenerek tekrar doğaya bırakıldığını kaydetti.

Enfekte koala sayısı arttı

Sydney Üniversitesi'nden Mathew Crowther de açıklamasında, 2008 yılında, Yeni Güney Galler'in söz konusu bölgesindeki koalaların sadece yüzde 10'unda klamidya enfeksiyonu bulunduğunu, şimdi ise enfekte olmuş koala sayısının yüzde 80'e ulaştığını ifade etti.

Diğer bölgelerdeki aşılama çalışmaları, mart ayında yaban hayatı kurtarma merkezlerinde 100'ün üzerinde koalanın aşılanmasıyla başlamıştı.

NSW eyaletinin Kuzey Nehirleri bölgesindeki aşılama çalışmalarının 3 ay sürmesi bekleniyor.

Midelerinde antibiyotikleri etkisiz kılan mikroplar bulunduğu için koalalarda görülen klamidya, insanlardan farklı olarak antibiyotiklerle tedavi edilemiyor.

Yeni Güney Galler hükümetinin 2020 raporuna göre koalalar, çiftlik hayvanlarının dışkılarına maruz kalarak yakalandıkları düşünülen hastalıklar yanı sıra, yaşam alanlarındaki değişim ve araba kazaları gibi nedenlerle, 30 yıldan kısa bir süre içinde yok olma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Koalalar, Avustralya hükümeti tarafından NSW ve Queensland eyaletleri ile Başkent Bölgesi'nde nesli tükenmekte olan türler arasına alınmıştı.

Hükümet ayrıca, 2022 başında ülkenin koalaların yaşam alanlarını korumak ve savunmasız türlerin azalışını yavaşlatmak için 4 yıl içinde 35 milyon ABD doları harcayacağını açıklamıştı.