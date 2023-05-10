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Dünya
AA 10.05.2023 14:01

Kongo Demokratik Cumhuriyeti lideri, barış gücünü ülkeden çıkarmakla tehdit etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, doğuda isyancı 23 Mart Hareketini (M23) durdurmak için görevli Doğu Afrika barış gücü birliğinin mücadeleyi bırakması halinde ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti lideri, barış gücünü ülkeden çıkarmakla tehdit etti
[Fotograf: AA]

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'yle bir araya geldikten sonra Gaborone'de basın toplantısı düzenleyen Tshisekedi, Doğu Afrika Topluluğu Bölgesel Gücünün amaçları yönünde hareket etmemesi halinde haziran itibarıyla bölgeden çekilmek zorunda kalacağı uyarısı yaptı.

KDC güçlerinin bundan sonra barış güçleriyle birlikte devriye yapacağını kaydeden Tshisekedi, bazı bölgelerde Doğu Afrika güçleri ve M23 üyeleri arasında yakın ilişki kurulduğunu belirtti.

Tshisekedi, barış gücünün isyancılarla yeterince mücadele etmediğini savundu.

Tshisekedi'nin açıklamaları, Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) bölgeye barış gücü gönderme kararı almasından günler sonra geldi. SADC, Güney Afrika ülkeleri birliklerinin KDC'nin doğusunda barış için mücadele yürüteceğini açıklamıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Doğu Afrika Topluluğu, isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) ilerleyişi sonrası Goma ve çevresinde barış gücü askerleri konuşlandırmıştı.

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