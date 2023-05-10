Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2023 13:36

Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Suriye’nin kuzeyinde Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG’nin Mare ilçesinde gece geç saatlerde Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
[Fotograf: AA]

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan YPG/PKK'lı teröristler, gece geç saatlerde Halep ilinin kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinin güneyindeki Harbil bölgesinde sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen SMO, Tel Rıfat'ın doğusundaki Harbil yönünden saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çatıştı.

Askeri muhalifler ağır silahlarla sızma girişimini püskürttü.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada kayıplar veren YPG/PKK'lı teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

ETİKETLER
PKK/YPG
Sıradaki Haber
Polonya, Rusya toprağı Kaliningrad'ın adını "Krolewiec" olarak kullanma kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
Kongo Demokratik Cumhuriyeti lideri, barış gücünü ülkeden çıkarmakla tehdit etti
13:58
Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran'da açılacak
13:42
Fransız senatosu influencerların faaliyetlerinin denetlenmesi tasarısını kabul etti
13:50
Deprem bölgesinde hayvancılığa destek
13:38
Polonya, Rusya toprağı Kaliningrad'ın adını "Krolewiec" olarak kullanma kararı aldı
13:45
Togg 'Oltu', Oltu sokaklarında turladı
Suriye konulu dörtlü toplantı başladı
Suriye konulu dörtlü toplantı başladı
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in "Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi yayınlandı
TEKNOFEST'in "Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi yayınlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ