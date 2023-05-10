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Dünya
AA 10.05.2023 13:36

Polonya, Rusya toprağı Kaliningrad'ın adını "Krolewiec" olarak kullanma kararı aldı

"Polonya Cumhuriyeti Dışındaki Coğrafi Adların Standardizasyonu Komitesi", Rusya'ya ait Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'ın adının Lehçe "Krolewiec" olarak kullanılmasına karar verdi.

Polonya, Rusya toprağı Kaliningrad'ın adını "Krolewiec" olarak kullanma kararı aldı

Komiteden yapılan yazılı açıklamada tavsiye kararının 12 Nisan'da gerçekleşen toplantıda alındığı ve değişikliğin 9 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Kalinigrad'ın Rusça bir isim olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İdari birimin adı Kaliningrad Oblastı'dır ve Lehçede Kaliningrad Oblastı adının kullanılması tavsiye edilmemektedir. Şu anda Rusça Kaliningrad adını taşısa da, Polonya'da geleneksel Krolewiec adıyla bilinmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaliningrad'ın adının ne şehirle ne de bölgeyle ilgisi olmadığı vurgulanan açıklamada, "Polonya sınırlarına yakın büyük bir bölgeye, diğerlerinin yanı sıra Polonyalıların toplu katliamına (Katyn katliamı) karar vermekten sorumlu bir suçlu olan Mihail Kalinin'in adının verilmiş olması, Polonya'da duygusal ve olumsuz bir etkiye sahiptir." denildi.

Açıklamada, her ülkenin kendi kültürel mirasını oluşturan geleneksel isimleri kendi dilinde kullanma hakkına sahip olduğu belirtilerek kimsenin istemediği ismi kullanmaya zorlanamayacağı vurgulandı.

Polonya ve Litvanya sınırında yer alan bir Rus toprağı olan Kaliningrad, Polonya tarihinde Krolewiec, Alman tarihinde ise Königsberg olarak biliniyor.

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