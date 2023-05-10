Fransız senatosu influencerların faaliyetlerinin denetlenmesi tasarısını kabul etti

Fransız Senatörler, dün influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.

Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, Senatoda oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı, mecliste ikinci kez görüşülecek.

Süreç

30 Mart'ta Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Ulusal Meclis, influencerların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

Tasarı, influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.

Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.