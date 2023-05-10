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Dünya
AA 10.05.2023 13:40

Fransız senatosu influencerların faaliyetlerinin denetlenmesi tasarısını kabul etti

Fransız Parlamentosu'nun ikinci kanadını oluşturan Senato, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerinin denetlenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Fransız senatosu influencerların faaliyetlerinin denetlenmesi tasarısını kabul etti
[Fotoğraf: Arşiv]

Fransız Senatörler, dün influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.

Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, Senatoda oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı, mecliste ikinci kez görüşülecek.

Süreç

30 Mart'ta Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Ulusal Meclis, influencerların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

Tasarı, influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.

Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.

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