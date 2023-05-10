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Dünya
AA 10.05.2023 15:32

Bir evin çatısına göktaşına benzeyen 10-15 santimetrelik cisim düştü

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evin çatısına göktaşı olduğu değerlendirilen, 10-15 santimetre büyüklüğünde "metalik bir cisim" düştü.

Bir evin çatısına göktaşına benzeyen 10-15 santimetrelik cisim düştü
[Fotograf: AP]

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Hopewell kasabasındaki evin çatısında delik açıldığını ve cismin zemine düştüğünü kaydeden aile, patates büyüklüğündeki siyah cismin "sıcak" olduğunu belirtti.

Ev sakinleri olayı yara almadan atlatırken polis, cismin 1 kilo 800 gram ağırlığında olduğunu açıkladı.

Ev sahiplerinden Suzy Kop başta, çatıya taş atıldığını zannettiklerini daha sonra ise bunun göktaşı olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Fotoğraf: AP[Fotoğraf: AP]

Aile, cismin incelenmesi için gökbilimcilerle görüşmeyi planlıyor.

CBC News'in haberine göre ise Franklin Enstitüsünden kıdemli gökbilimci Derrick Pitts, yaptığı açıklamada, "Uzayda dolanıp duruyordu ve yeryüzüne düştü. Aslında cismin bir eve düşmesi, onların da buna dokunabilmeleri gerçekten sıra dışı ve tarihte sadece birkaç kez oldu." değerlendirmesini yaptı.

Pitts, cismin "güneş sisteminin başlangıcından bu yana var olan, 4-5 milyar yıllık" geçmişinin olabileceğine dikkati çekti.

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