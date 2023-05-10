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Dünya
AA 10.05.2023 12:41

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı alanları vurdu.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'yi vurdu

Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus bölgesinin doğusundan patlama sesleri geldiği bildirildi.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Han Yunus bölgesinde saldırı hazırlığındaki roket fırlatma alanının hedef alındığı" savunuldu.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetmiş 22 Filistinli de yaralanmıştı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

Gece saatlerinden itibaren ise bölgede sükunetin hakim olduğu belirtilmişti.

Bölgede gerilim tırmanmıştı

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne roketler atılmış, İsrail ordusu da Gazze'ye havadan saldırmıştı. Bölgedeki gerilim 24 saatin ardından ateşkesle sonuçlanmıştı.

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