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Dünya
AA 10.05.2023 12:32

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri korumasındaki Yahudi yerleşimciler, Ramallah kentinde 3 Filistinliyi yaraladı.

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
[Temsili fotoğraf: AA]

Görgü tanıklarından Kemal Avavede, yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin gün aşırı Filistinlilere ve mülklerine saldırı düzenlediğini ifade etti.

Bugün de sabah saatlerinde yaklaşık 30 Yahudi yerleşimcinin İsrail güçleri korumasında Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan beldesinde toplandığını ve Filistinlilerin üzerine ateş açmaya başladığını aktaran Avavede, yaralananların olduğunu belirtti.

Avavede, yaklaşık bir ay önce kaçak yerleşim birimi kuran Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve hayvanlarına yönelik saldırılarından korumak adına gece nöbeti için komiteler kurulduğunu söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçleriyle Deyr Dibvan beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Yaralılardan 2'sinin mermiyle yaralandığını diğerinin ise vücudunda kırıklar olduğu duyuruldu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre, 2023'ün başından bu yana Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da 300'den fazla saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonucu, yaralanan Filistinlilerin yanı sıra bölge sakinlerinin mülklerinde hasarlar meydana geldi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri, yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından Tel Aviv yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

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