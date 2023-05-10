Kosova'dan Rusya ve Belarus'a ek yaptırım

Kosova'yı, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin yeni yaptırımlarıyla uyumlu hale getiren ek yaptırımlar, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin başkanlığını yaptığı oturumda oylandı.

Yeni yaptırımları hükümete sunan Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına ve Belarus'un bu saldırganlığa verdiği desteğe yanıt olduğunu söyledi.

Gervalla-Schwarz, "Kosova Cumhuriyeti, halen AB'ye aday ülke statüsünden yararlanmadığı için AB ile yaptığı anlaşmalara göre yükümlü olmamasına rağmen, ilk yaptırım paketinden beri AB ve ABD yaptırımlarını güncelleyip uyguluyor." dedi.

Kosova, Rusya'ya karşı AB ve ABD'nin yaptırımlarına katılıyor

Gervalla-Schwarz, yaptırımların, kritik teknoloji ve endüstriyel ürünlerin ihracatını, asfalt ve sentetik kauçuk ürünlerin ithalatını, Rus gazı için depolama kapasitesi sağlanmasını, ihraç edilen AB mallarının Rusya üzerinden geçişini ve çift kullanımlı teknolojiyi içerdiğini söyledi.

Kosova, Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya'ya uygulanan ABD ve AB'nin yaptırımlarına katılıyor.

Kosova hükümeti, daha önce de Ukrayna'da faaliyet gösteren Rus güvenlik şirketi Wagner grubuna karşı yaptırım uygulama kararı almıştı.