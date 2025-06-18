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Dünya
AA 18.06.2025 14:03

Katil İsrail, Gazze'de son bir günde 144 kişiyi katletti

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 144 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail, Gazze'de son bir günde 144 kişiyi katletti
[Fotograf: AA]

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