Açık 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.06.2025 13:33

İranlı yetkiliye göre, Mossad ajanları 3 yıl önce kamyon şoförlerinin arasına sızdı

İran Kamyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Celal Musevi, gözaltına alınan bazı İsrail ajanlarının 3 yıl öncesinde kamyon şoförlerinin arasına sızdığını söyledi.

İranlı yetkiliye göre, Mossad ajanları 3 yıl önce kamyon şoförlerinin arasına sızdı

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Musevi, ülkesinde son günlerde Mossad ajanı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kamyon şoförleri hakkında konuştu.

Musevi, "Bazı Mossad ajanlarının son 3 yıldır İran'da kamyon şoförü olduğu tespit edildi." dedi.

Bazı kamyon sahiplerinin farkında olmadan bu kişilere araçlarını verdiklerini dile getiren Musevi, bu olayların kamyoncu camiasının geneline mal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde çok sayıda İsrail dış istihbarat servisi Mossad ajanı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlar oluyor.

ETİKETLER
İran İsrail Mossad
Sıradaki Haber
İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının raporu, İsrail'e bahane oluşturuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Bayraktar: Fiyat artışlarını en az düzeyde yansıtacak şekilde destek programımızı sürdüreceğiz
14:04
Katil İsrail, Gazze'de son bir günde 144 kişiyi katletti
14:02
Çorum'da KKKA tedavisi gören kişi hayatını kaybetti
13:50
UNRWA: Gazze’de sağlık sistemi kritik seviyede, hayati öneme sahip ilaçlar tükendi
14:05
Hamaney: ABD'nin askeri müdahalesi telafisi olmayan hasara yol açacak
14:00
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
Antalya'nın "halı tarlaları"na el dokuması halı ve kilimler serilmeye başlandı
Antalya'nın "halı tarlaları"na el dokuması halı ve kilimler serilmeye başlandı
FOTO FOKUS
Birlikte Güçlü Yarınlara: Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor
Birlikte Güçlü Yarınlara: Azerbaycan Mahallesi'nde yaşam başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ