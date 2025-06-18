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Dünya
Reuters 18.06.2025 13:45

Hamaney: ABD'nin askeri müdahalesi telafisi olmayan hasara yol açacak

İran lideri Ali Hamaney, ABD’nin herhangi bir askeri müdahalesinin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını söyledi.

Hamaney: ABD'nin askeri müdahalesi telafisi olmayan hasara yol açacak

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan mesajında, İsrail’in “aptalca ve kötü niyetli saldırılarına karşı İran halkının kararlı, cesur ve duyarlı davranışına” övgüde bulundu.

Hamaney, ABD'nin olası saldırı tehditlerine de yanıt verdi.

Hamaney, “İran halkı tehdit diline boyun eğmez. Ne dayatılmış bir barışı ne de bir savaşı kabul ederiz” dedi.

ABD’ye açık mesaj veren Hamaney, “İran teslim olmayacak. Atılacak her saldırı ciddi ve telafisi imkânsız sonuçlar doğurur” uyarısında bulundu.

Hamaney ayrıca, “Amerikalılar, herhangi bir askeri müdahalenin kendileri için telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmeli” diyerek olası bir saldırının bedelinin ağır olacağını vurguladı. “Şehitlerin kanı ve topraklarımıza yapılan saldırı halkımız tarafından asla unutulmayacak” ifadelerini kullandı.

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