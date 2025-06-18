UNRWA: Gazze’de sağlık sistemi kritik seviyede, hayati öneme sahip ilaçlar tükendi

UNRWA'nın X sosyal medya platformundaki açıklamasında, temel tıbbi malzemelerin yüzde 45’inin tükendiğini, kalan stokların ise yaklaşık 6 hafta içinde tamamen tükenmesinin beklendiğini belirtildi.

Açıklamada, “Hayati ilaç ve kan ürünleri tükenmek üzere. Gazze’deki sağlık ihtiyaçları son derece acil ve her geçen gün daha da artıyor.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar kapsamında Gazze’deki hastaneleri ve sağlık altyapısını hedef alarak çok sayıda sağlık tesisini hizmet dışı bıraktı. Bu durum, hastaların ve yaralıların tedaviye erişimini büyük ölçüde engelledi.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, bölgede şu anda sadece 5’i devlet, 11’i özel olmak üzere toplam 16 hastane kısmen hizmet verebiliyor. Ayrıca, 8 sahra hastanesi de acil sağlık hizmeti sağlamaya çalışıyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren saldırılar sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 185 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. 11 binden den fazla kişi kayıp durumda. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık ve altyapı yıkımı birçok kişinin hayatına mal oldu.