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Dünya
AA 18.06.2025 14:03

Soykırımcı İsrail, Gazze'de son bir günde 144 kişiyi katletti

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 144 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de son bir günde 144 kişiyi katletti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 144 ölü ve 560 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 334 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 17 bin 839 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 637'ye, yaralıların sayısının da 129 bin 880'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

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