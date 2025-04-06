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Dünya
AA 06.04.2025 23:53

Katil İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu öldürdü

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Filistinli bir çocuğu ateş açarak öldürdü.

Katil İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmusayya kasabasında, İsrail askerlerinin ateş açtığı 14 yaşındaki Ömer Muhammed Saade Rabi hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise yine aynı kasabada Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bilgisi geçildi. Yaralıların, Ramallah'taki Istishari Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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