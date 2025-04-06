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Dünya
AA 06.04.2025 20:56

Katil İsrail'in son 20 gündeki saldırılarında 1350 Filistinli öldürüldü

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, katil İsrail ordusunun Gazze'de son 20 günde düzenlediği saldırılarda 490'ı çocuk 1350 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Katil İsrail'in son 20 gündeki saldırılarında 1350 Filistinli öldürüldü

Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gazze'de çocuklar başta olmak üzere tüm sivillerin, İsrail saldırılarının hedefi olduğu belirtilen açıklamada, son 20 günde İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 490'ı çocuk 1350 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadeleri yer verildi:

"Ailelerin tümüyle yok edildiği, çocuklukların evlerinin enkazları altında kaldığı, zaman aşımına kesinlikle uğramayacak suçların kayıtlarına yeni bir karanlık tarihin yazıldığı acı bir gerçekle karşı karşıyayız.

İsrail'in Filistin halkına soykırım savaşı boyunca çocuklara ve sivillere karşı işlediği sistematik suçları en sert şekilde kınıyoruz. Uluslararası toplumu, tüm uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşları ile dünyanın tüm ülkelerini bu vahşi suçu kınamaya davet ediyoruz."

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