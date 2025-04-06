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Dünya
AA 06.04.2025 16:12

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde bir hafif ticari araç ile bir iş makinesini hava saldırısıyla hedef aldığı aktarıldı.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Haberde ayrıca İsrail'in güneydeki Nakura beldesinde de bir hafif ticari aracı İHA'yla hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, orduya ait İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Zıbkin beldesinde Hizbullah mensubu 2 kişiyi hedef aldığını iddia etti.

Adraee, Hizbullah unsurlarının bölgede altyapı inşa etmeye çalıştıkları sırada hedef alındıklarını öne sürdü.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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