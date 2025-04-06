Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 695'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 26 ölü, 113 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1335 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 297 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 695'e, yaralıların sayısı da 115 bin 338'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail güçlerinin ambulans ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşmasını engellediği aktarıldı.