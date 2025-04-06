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Dünya
AA 06.04.2025 10:36

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinde bir evi ve Filistinlilerin sığındığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırı sonucu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in, Han Yunus kentindeki mülteci kampında bir evi hedef alması sonucu bir kız çocuğu hayatını kaybetti, olayda yaralananlar da oldu.

Han Yunus’un güneyinde İsrail insansız hava aracının (İHA) çiftçileri hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Refah kentinin kuzey bölgelerini yoğun topçu atışıyla hedef alırken, savaş uçaklarıyla da Refah’ın kuzeyindeki binaları bombalamayı sürdürdü.

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1309 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 184 kişi yaralandı.

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