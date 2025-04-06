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Dünya
AA 06.04.2025 11:28

Alkollü yolcu, uçağın acil çıkış kapısını 2 kez açmaya çalıştı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Avustralya'nın Sydney kentine sefer yapan uçağın acil çıkış kapısını 2 kez açmaya çalışan ve müdahalede bulunan kabin memuruna saldıran yolcu gözaltına alındı.

Alkollü yolcu, uçağın acil çıkış kapısını 2 kez açmaya çalıştı
[Temsili fotoğraf: DepoPhotos]

Avustralya Federal Polisi (AFP), Kuala Lumpur'dan Sydney'e giden uçakta yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 46 yaşındaki yolcu, uçuş esnasında uçağın arka tarafındaki acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, kabin memurunun müdahalesiyle koltuğuna götürüldü.

Aynı yolcu daha sonra uçağın orta kısmındaki acil çıkış kapısını da açmaya çalıştı, kabin memurları ve yolcular tarafından zapt edilince hava yolu çalışanına saldırdı.

Açıklamada, uçağın Sydney'e inmesinin ardından kapıyı açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı, "uçağın güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin memuruna saldırmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

ABC News'ün haberine göre, yolcunun avukatı, müvekkilinin uçağa binmeden önce uyku ilacı ve alkol aldığını ve olayı hatırlamadığını açıkladı.

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