Alkollü yolcu, uçağın acil çıkış kapısını 2 kez açmaya çalıştı

Avustralya Federal Polisi (AFP), Kuala Lumpur'dan Sydney'e giden uçakta yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 46 yaşındaki yolcu, uçuş esnasında uçağın arka tarafındaki acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, kabin memurunun müdahalesiyle koltuğuna götürüldü.

Aynı yolcu daha sonra uçağın orta kısmındaki acil çıkış kapısını da açmaya çalıştı, kabin memurları ve yolcular tarafından zapt edilince hava yolu çalışanına saldırdı.

Açıklamada, uçağın Sydney'e inmesinin ardından kapıyı açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı, "uçağın güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin memuruna saldırmak" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

ABC News'ün haberine göre, yolcunun avukatı, müvekkilinin uçağa binmeden önce uyku ilacı ve alkol aldığını ve olayı hatırlamadığını açıkladı.