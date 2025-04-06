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Dünya
AA 06.04.2025 16:00

Güney Kore'de orman yangınına müdahale sırasında düşen helikopterin pilotu öldü

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Daegu kenti yakınlarında orman yangınına müdahale eden itfaiye helikopterinin düşmesi sonucu pilot yaşamını yitirdi.

Güney Kore'de orman yangınına müdahale sırasında düşen helikopterin pilotu öldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, itfaiye servisi, helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Daegu kenti yakınlarındaki yangına müdahale eden itfaiye helikopterinin düştüğü bildirilen açıklamada, pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, 44 yıllık helikopterin modelinin "Bell 206L" olduğu bilgisi verildi.

Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken binlerce hektar alanın kül olduğu, binlerce kişinin tahliye edildiği belirtilmişti.

Tamamen kontrol alınan yangınlarda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, orman yangınlarını "şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirmişti.

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