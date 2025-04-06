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Dünya
AA 06.04.2025 20:16

Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 52 çocuk öldü

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma tabi tuttuğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme nedeniyle 52 çocuğun öldüğü belirtilerek gıda tedarikinin sağlanmaması durumunda yeni ölümlerle karşılaşılacağı uyarısı yapıldı.

Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle 52 çocuk öldü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş'in yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durum ve sağlık koşullarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Temel ilaçların yüzde 59'u ile tıbbi malzemelerin yüzde 37'sinin tükendiği, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle tedavi için Gazze dışına çıkması gereken 13 bin hasta ve yaralının sağlık durumunun kötüleştiği ifade edildi.

Gıda girişinin engellenmesinin gıda güvenliğini tehdit ettiği ve çocuklarda yetersiz beslenme ve kansızlığa bağlı ölüm riskini artırdığı kaydedildi.

Savaş sırasında yetersiz beslenme nedeniyle 52 çocuğun öldüğü ve gıdaya erişimin olmaması durumunda yeni ölümlerin olacağı aktarıldı.

7 Ekim'den sonra doğan 274 bebek öldürüldü

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten sonra dünyaya gelen 274 bebeğin İsrail bombardımanlarında katledildiği vurgulandı.

Gazze'deki hastanelerin hayati önem taşıyan bölümlerinin yaralı ve hastalara tıbbi bakım sağlamaya devam edebilmesi için acil oksijen istasyonlarına ihtiyacı olduğu, birçok acil müdahalenin, tıbbi ekipmanların bulunmaması nedeniyle yapılamadığı, sağlık hizmetinin; yakıt eksikliği nedeniyle durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ambulanslar ile insani yardım ekiplerinin doğrudan hedef alınmasının, yaralıların tahliyesinin önünde büyük bir engel teşkil ettiği vurgulandı. Su hatlarının tahrip olması ve çevresel risklerin de ishal ile cilt hastalıklarının yayılmasını artırdığı ifade edildi.

Filistinliler sağlık hakkından mahrum

Öte yandan Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığının "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada ise halen milyonlarca Filistinlinin sağlık hakkından mahrum olduğu vurgulandı.

Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı ve hastaların, hastane ve ilaç yoksunluğundan ötürü tedavi olamadıkları için ölüm tehlikesiyle karşı karşıya oldukları, sağlık çalışanları ile ilk yardım ekiplerinin sistematik olarak hedef alındığı bir ortamda doktorların, doğrudan vurulan hastanelerde sınırlı imkanlarla ve zorlu koşullarda çalıştığı kaydedildi.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, "Filistinlilerin sağlığı bir lüks değil, uluslararası yasalarla garanti altına alınan ve doğuştan gelen bir haktır. Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesinin ve halkımızın maruz kaldığı bu sağlık ve insani felakete son vermesinin zamanı gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

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