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Dünya
AA 06.04.2025 22:24

El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Aşdod'u vurdu

İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresinde yer alan İsrail işgali altındaki Aşdod kentinin bir dizi roketle vurulduğunu duyurdu.

El-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roketli saldırının, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almasına karşılık gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda kaç roket kullanıldığı ve tahribata ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 10 roket fırlatıldığını, bunların 5'inin engellendiğini, 5'inin ise farklı noktalara isabet ettiğini bildirdi.

İbranice yayın yapan Kanal 12 televizyonu, sirenlerin Aşdod, Askalan ve Tel Aviv kentinin güneyindeki Şifla bölgesinde çaldığını aktardı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde ise roketlerden birinin Askalan’a doğrudan isabet ettiği ve 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bölgede maddi hasarın meydana geldiği belirtilen haberde, “şans eseri” ölen olmadığı kaydedildi.

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El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Aşdod'u vurdu
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