Hareket, kendisi de ölüm tehditleri alan Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino tarafından duyuruldu.

"Çevrimiçi gördüğümüz çok olumsuz ve zehirli söylem çok endişe vericiydi" dedi.

Kanada milletvekilleri de sokaklarda tehdit edildi ve geçen yıl Başbakan Justin Trudeau taş yağmuruna tutuldu.

Parlamentoya bir silah kontrol yasası getirdikten sonra geçen ay tehdit edildiğini söyleyen Mendicino, mobil alarmların politikacılar için başka bir güvenlik katmanı ekleyeceğini söyledi.

Milletvekillerine ayrıca evlerine kurulacak kameralar, alarmlar ve diğer güvenlik önlemleri ve potansiyel olarak şiddet içeren durumların nasıl azaltılacağı konusunda eğitimler sunuluyor.

Trudeau ve ailesinin yaşadığı eve kamyonla girilmişti

Bazı politikacılar daha önce güvenliklerinden sorumlu olan Kanada Kraliyet Atlı Polisini (RCMP) endişelerini ciddiye almamakla eleştirmişti.

2020'de birkaç silahlı bir adam, bir kamyonu Trudeau ve ailesinin yaşadığı evin kapısından içeri soktu.

Aşırı sağcı QAnon hakkında sosyal medya paylaşımları yapan adam, başbakanla konuşmak istediğini ancak olaysız bir şekilde tutuklandığını ve daha sonra suçunu kabul ettiğini söyledi.

Geçen ay Başbakan, etkinlik dışında agresif bir protestonun tırmanabileceğine dair endişelerin ardından Britanya Kolombiyası'ndaki bir Liberal bağış toplama etkinliğine şahsen katılma planlarını iptal etmek zorunda kaldı.