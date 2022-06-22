Arjantin basınında çıkan habere göre, Federal Savcı Cecilia Incardona, terör faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen uçak ve 5'i İranlı, 14 Venezuelalı mürettebat hakkında soruşturma açılmasına karar kıldı.

Savcı Incardona'nın, Federal Yargıç Federico Villena'ya sunduğu kararda, "Golamrıza Kasımi ve kendisine bağlı bütün mürettebat, uçak ve kargonun, Arjantin devletinin terör eylemlerini önleme ve cezalandırma yükümlülüklerine uygun olarak soruşturmaya devam edilmesinin gerektiğine" yer verildi.

Yargıç Villena, geçen hafta, mürettebatın pasaportlarına el konulması ve ülkeden çıkış yasağı uygulanması kararını, soruşturma başlatılması için Incardona'ya sunmuştu.

Arjantin'de el konulan Venezuela uçağı

ABD'nin yaptırım uyguladığı İran havayolu şirketi Mahan Havayollarından Venezuela'nın devlet havayolu şirketi Conviasa'nın alt kuruluşu Emtrasur Kargoya kullanım hakları devredilen Boeing 747-300 tipli YV3531 kayıt numaralı kargo uçağı 6 Haziran'da Karakas'tan Arjantin'e gelmişti.

7 Haziran'da Karakas'a dönmesi planlanan uçak, yakıt yetersizliği nedeniyle bu uçuşu gerçekleştirememiş, 8 Haziran'da yakıt almak üzere Arjantin'den Uruguay'a hareket etmiş ancak Uruguay'ın hava sahasını kapatması üzerine yakıt alamadan Arjantin'e geri dönmüştü.

Güvenlik güçleri tarafından aranan kargo uçağının araba parçaları taşıdığı tespit edilmişti.

Arjantin İsrail Dernekleri Delegasyonunun (DAIA), İranlı mürettebatın ABD'nin terör örgütü ilan ettiği İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla uçağın ve mürettebatın soruşturulması için şikayetçi olmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), uçağın kaptan pilotu Golamrıza Kasımi'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile bağlantılı olduğuna dair dosyayı Yargıç Villena'ya iletmişti.