ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Afganistan'daki depremin büyüklüğünü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 6 olarak güncelledi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.

Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Depremde ilk belirlemelere göre 280 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.