Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 00:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika’da 25 metrelik ağaç devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Meksika’da devrilen 25 metrelik ağacın altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır şekilde yaralandı.
Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Solosuchiapa kentinde 25 metre yüksekliğindeki bir ağaç yolun üzerine devrildi.
Yoldan geçen bir araç devrilen ağacın altında kaldı.
Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ise ağır şekilde yaralandı.
Büyük Okyanus’ta geçtiğimiz günlerde oluşan Celia Fırtınası’nın Meksika’nın güneyinde yoğun yağışlara neden olduğu hatırlatan yetkililer, şiddetli yağışların toprakta gevşemeye yol açtığını ve ağacın devrildiği ihtimali üzerinde duruyor.
Etiketler: Meksika
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