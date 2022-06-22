Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Solosuchiapa kentinde 25 metre yüksekliğindeki bir ağaç yolun üzerine devrildi.

Yoldan geçen bir araç devrilen ağacın altında kaldı.

Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ise ağır şekilde yaralandı.

Büyük Okyanus’ta geçtiğimiz günlerde oluşan Celia Fırtınası’nın Meksika’nın güneyinde yoğun yağışlara neden olduğu hatırlatan yetkililer, şiddetli yağışların toprakta gevşemeye yol açtığını ve ağacın devrildiği ihtimali üzerinde duruyor.