Texas Kamu Güvenliği Departmanı (DPS) Direktörü Steve McCraw, ABD’nin Texas eyaletinde bağlı Uvalde’de 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na düzenlenen ve 19’u çocuk toplam 21 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili eyalet senatosunda ifade verdi.

McCraw, polisin saldırıya verdiği yanıtı `aptalca bir başarısızlık` nitelendirerek, olay yerinde bulunan Polis Şefi Pete Arredondo’nun memurların hayatlarını çocuklarınkinden üstün tutmakla suçladı.

McCraw, "Memurların silahları vardı, çocukların yoktu. Memurların vücut zırhı vardı, çocukların yoktu. Memurların eğitimi vardı, saldırganın yoktu" ifadelerini kullanarak, “111 numaralı sınıftaki çocuklar ve öğretmenler, 1 saat, 14 dakika ve 8 saniye kurtarılmayı bekledi” dedi.

McCraw, "Saldırgan batı binasına girdikten üç dakika sonra, saldırganı izole etmek, dikkatini dağıtmak ve etkisiz hale getirmek için vücut zırhı giyen yeterli sayıda silahlı memur vardı" ifadelerini kullandı.

"Hiç ihtiyaç duyulmayan bir anahtarı bekledi"

Arredondo daha önce sınıf kapısının kilitli olduğunu iddia etmiş ve müdahalenin bu nedenle geciktiğini aktarmıştı ancak McCraw, durumun böyle olmadığına inanıldığını belirterek, "Hiç ihtiyaç duyulmayan bir anahtarı bekledi" dedi.

Arredondo'nun operasyon sırasında `korkunç kararlar` verdiğini açıklayan McCraw, "Robb İlkokulu'ndaki saldırıya kolluk kuvvetlerinin verdiği yanıtın korkunç bir başarısızlık olduğuna ve Columbine katliamından bu yana geçen yirmi yılda öğrendiğimiz her şeye aykırı olduğuna dair ikna edici kanıtlar var” dedi.

Saldırı sırasında okul koridorunda çok sayıda polisin beklediği ortaya çıktı

Austin American-Statesman ve KVUE-TV, saldırı sırasında Robb İlköğretim Okulu'nun koridorunda bekleyen silahlı ve balistik kalkanlı polislere ait fotoğraf yayınladı. Söz konusu fotoğraf ile polisin saldırıya daha erken yanıt verdiği ve daha önce bildirilenden fazla ateş gücüne sahip olduğu görüldü.

Polisin, 18 yaşındaki Salvador Ramos adlı saldırganla yüzleşmek için okul koridorunda 1 saatten fazla beklediği ortaya çıktı.

Öte yandan 20 Nisan 1999'da Colorado eyaletindeki Columbine Lisesi'nde 12’nci sınıf öğrencileri Eric Harris ve Dylan Klebold, düzenledikleri silahlı saldırı ile 12 öğrenci ve bir öğretmeni öldürmüştü.