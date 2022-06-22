Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşecek
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergileri konusunda Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi.
Biden, Beyaz Saray'da COVID-19 konusunda yaptığı bir konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden Chevron'un Üst Yöneticisi Michael Wirth'in "Biden yönetimi, petrol ve gaz sektörünün saygınlığını kaybettirdi" şeklindeki eleştirisini yorumlayan Biden, "Kendisi biraz hassas" ifadesini kullandı.
Biden, ülkedeki altyapı projelerindeki federal vergilere geçici muafiyet verip vermeyeceği sorusuna, bunun çok olası olmadığı cevabını verdi.
Çin'e yönelik gümrük vergilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Biden, "Şi ile bir görüşme yapmayı planlıyorum. Henüz bunun zamanını belirlemedik" dedi.
Etiketler: Joe Biden Gümrük Vergisi ABD ABD-Çin İlişkileri Çin
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