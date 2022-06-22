Adamawa Polis Komiseri Sikiru Akande, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Akande, operasyonlarda silahlı kişilerin kaçırdığı aralarında çocukların da bulunduğu 20 rehinenin kurtarıldığını kaydetti.

87 çete üyesi yakalandı

Operasyonlarda 87 silahlı çete üyesinin yakalandığını aktaran Akande, 27 silah, 2 askeri üniforması ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini bilgisini paylaştı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.