Don McLaughlin, açıklamayı silahlı saldırı hakkında yanıt talep eden bölge sakinleriyle yapılan bir konsey toplantısında yaptı.

Okulun ne zaman yıkılacağını söylemedi.

Bay McLaughlin, "Bu konuyu müfettişle tartıştım, Anladığım kadarıyla karar, okulun yıkılacağı yönünde. Bir çocuktan veya öğretmenden o okula geri dönmesini asla isteyemezsiniz" dedi.

Robb İlköğretim Okulu'nun ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda okuyan 600'e yakın öğrencisi var.

Eyalet Senatörü Roland Gutierrez geçen ay yerel basına verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden'ın okulun yıkılmasını önerdiğini söyledi.

Robb İlköğretim Okulu, toplu bir silahlı saldırının ardından yıkılan ilk okul olmayacak.

Connecticut, Newtown'daki Sandy Hook İlköğretim Okulu, 2012'de altı ve yedi yaşlarında 20 öğrenci ve altı personel vurulduktan sonra yerle bir edildi. Aynı araziye yeni bir okul inşa edildi.

Ne olmuştu?

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen, 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında eleştirilere cevap vermiş, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

McCraw "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo da 10 Haziran’da Texas Tribüne gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizi yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.

Saldırganı tahrik etmemek için okul koridorunda 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, "Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim, sadece gerekli yardımları istedim." açıklamasında bulunmuştu.