Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2024 08:25

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 180'e yükseldi.

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e çıktı
[Fotograf: Reuters]

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 180'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak "Yetişkinler Günü" (Seijin no Hi) resmi tatil sonrası 9 Ocak'ta ülke geneli örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda ders başı yapılamadı.

Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü kaydedildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonu amacıyla 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

ETİKETLER
Japonya Deprem
Sıradaki Haber
Almanya'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:38
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak
09:32
Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği belirlendi
09:33
İsrail ordusundan mesaj: Saldırılarda yeni aşamaya geçildi
09:30
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:15
Malatya'da seyir halindeki servis otobüsünde yangın
09:01
Serbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi belli oldu
18 ile "kar, yağmur, fırtına" uyarısı
18 ile "kar, yağmur, fırtına" uyarısı
FOTO FOKUS
İsrail işgalinde hayat: Evimizi bıraksaydık İsrail tüm mal varlığımıza el koyacaktı
İsrail işgalinde hayat: Evimizi bıraksaydık İsrail tüm mal varlığımıza el koyacaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ