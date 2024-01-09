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Dünya
AA 09.01.2024 08:19

Almanya'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Yüksek Mahkeme, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının gösterilerde kullanılması yasağını onadı.

Almanya'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı
[Fotograf: AA]

KRV Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle reddetti.

Böylece Yüksek Mahkeme, Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağını onamış oldu.

KRV Yüksek İdare Mahkemesinin verdiği bu kararın, nihai bir karar olmadığı, karara Federal İdare Mahkemesinde itiraz edilebileceği belirtildi.

PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının yanı sıra terör örgütüne ait rozet ve flamalar da eyaletin başkentindeki Düsseldorf Eyalet Mahkemesinin kararıyla yasak kapsamında yer alıyor.

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Almanya PKK/KCK PKK/YPG
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