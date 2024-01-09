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Dünya
İHA 09.01.2024 06:22

Yahudi işgalciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı

Filistin’in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait zeytinleri çaldı.

Filistin’in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

Itamar yerleşimine yakın bir bölgede bulunan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait zeytin mahsulü, 2 Yahudi işgalci tarafından çalındı.

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından çekilen görüntüler ile Yahudi işgalcilerin hırsızlığı belgelendi.

Yesh Din, “Bugün erken saatlerde Yesh Din'in saha araştırmacısı, iki işgalcinin Avarta sakinlerinin özel mülkiyetindeki Filistin topraklarından zeytin çaldığını belgeledi. Bu olay Itamar yerleşimi yakınlarında gerçekleşirken, İsrail güvenlik güçlerine ait araçlar oradan geçti ve onları durdurmak için hiçbir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Yahudi işgalcilerin zeytin ağaçlarına ellerindeki sopalarla vurarak zeytinleri yanlarında getirdikleri çuvallara topladığı görüldü.

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Yahudi işgalciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı
Yahudi işgalciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı
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