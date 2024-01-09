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Dünya
Russia Today 09.01.2024 08:05

İtalya'nın göbeğinde tepki çeken eylem

İtalya'daki Gençlik Cephesi adlı ırkçı grup, 1978 yılında öldürülen üç üyesini, 'Nazi selamı' vererek andı.

İtalya'nın göbeğinde tepki çeken eylem
[Fotograf: AP]

İtalya'nın başkenti Roma'da yüzlerce aşırı sağcının, 46 yıl önce öldürülen üç neo-Nazi Gençlik Cephesi üyesini anmak için düzenlenen etkinlikte hep birlikte Nazi selamı vermesi ortalığı karıştırdı.

Muhalefet, aşırı sağcı partilerin kapatılması ve soruşturma açılması için çağrı yaptı.

Kendisi de siyasete neo-faşist gençlik hareketlerinde başlayan Başbakan Giorgia Meloni'nin hükümetinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Söz konusu görüntüler, 1978 yılında Roma'nın güneydoğusundaki Via Acca Larentia'da öldürülen eski MSI'nin (aşırı sağcı İtalyan Sosyal Hareketi - Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin öncülü) gençlik cephesine mensup üç genç için düzenlenen anma töreninde çekildi. Cinayetlerin işlendiği eski MSI genel merkezinin önünde toplanan yüzlerce faşist, öldürülen militanların adları okunurken "Yaşıyor" diye bağırıp faşist selamı vererek ellerini kaldırdı.

İtalya'da görüntülere tepki yağıyor

Liberal Azione (Aksiyon) Partisi'nin lideri Carlo Calenda, "Bir Avrupa demokrasisinde kabul edilemez bir utanç" derken, Demokrat Parti lideri Elly Schlein da Benito Mussolini'nin seçim kazanıp çok partili sistemi kaldırdığı döneme atıfla "1924'e benziyor. Yaşananlar kabul edilemez. Neo-faşist grupların, anayasada yazdığı gibi kapatılması gerekiyor" çıkışı yaptı.

İtalyan anayasası Mussolini'nin Faşist partisinin yeniden örgütlenmesini yasaklıyor. Ancak aşırı sağcı gruplar yeni isimlerle örgütlenip yeni oluşumlar olduklarını savunarak bu engelin etrafından dolanıyor.

Aşırı sağcı köklere sahip İtalya'nın Kardeşleri partisinden tepkilere bir yanıt gelmezken, koalisyon ortağı olan daha ılımlı Forza Italia partisine mensup Dışişleri Bakanı Antonio Tajani diktatörlüğün herhangi bir şekilde kutlanmasının kınanması gerektiğini söyleyerek "Ülkemizde faşizmin savunulmasını yasaklayan bir yasa var" dedi.

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