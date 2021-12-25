Geliştirilme süreci 1996 yılında başlayan James Webb Uzay Teleskobu, aslında 2007 yılında uzaya fırlatılacaktı. Ancak teleskop, defalarca büyük değişikliklere uğradığından fırlatma tarihi de sürekli ertelenmişti.

Teleskop ismini NASA'nın eski yöneticilerinden James Webb'den alıyor.

Teleskop, Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyanası'nda yer alan Kourou Uzay Üssü'nden Ariane 5 roketi ile fırlatıldı.

Fırlatılma anları NASA'nın YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.

Son teknolojiyle geliştirilen teleskop, 1990'dan beri yörüngedeki görevini sürdüren ve çeşitli gök cisimlerinin eşsiz görüntülerini kaydeden emektar Hubble Uzay Teleskobu`nun yerini alacak.

Dünya dışı yaşamın peşinde...

James Webb, gözlem süresinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacak olan iki temel bilimsel misyona sahip.

İlk olarak büyük patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonrasına bakılacak ve kozmik tarihin erken evreleri keşfedilecek.

İlk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl geliştikleri gözlenecek.

İkinci büyük hedef, güneş sistemi dışındaki gezegenler anlamına gelen ötegezegenlerin keşfi.

Ayrıca, bu gezegenlerin atmosferlerini incelenecek yaşam potansiyeli de araştırılacak.

Fırlatılma neredeyse 15 yıl gecikti

Geliştirilme süreci 1996'da başlayan uzay teleskobunun 2007'de fırlatılması bekleniyordu.

Önce teknik sorunlar, daha sonra da salgın süreci nedeniyle fırlatma neredeyse 15 yıl gecikti.

NASA geçtiğimiz günlerde, James Webb Uzay Teleskobu'nun 24 Aralık'ta fırlatılacağını açıklamıştı.

Ancak teleskobun fırlatılacağı Guyana Uzay Merkezi bölgesinde yüksek irtifadaki rüzgarlar nedeniyle fırlatılışın 25 Aralık'a ertelendiği duyuruldu.