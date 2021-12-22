James Webb Uzay Teleskobu, onlarca yıl bekledikten sonra nihayet ayın son haftasında fırlatılacak.

NASa, daha önce çok kez ertelenen fırlatmanın 25 Aralık'ta gerçekleşeceğini açıkladı. Ancak hava durumu uçuş tarihini yeniden değiştirebilir.

Bu mühendislik harikası, 13 milyar yıl geriye bakarak Evren hakkındaki temel soruları yanıtlamaya yardımcı olacak.

[Fotoğraf: NASA]

Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak

Teleskop ismini NASA'nın eski yöneticilerinden James Webb'den alıyor.

Son teknolojiyle geliştirilen teleskop, 1990'dan beri yörüngedeki görevini sürdüren ve çeşitli gök cisimlerinin eşsiz görüntülerini kaydeden emektar Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak.

Teleskopun merkez parçası, 6,5 metre genişliğinde. Altınla kaplanmış berilyumdan yapılan, 18 küçük altıgen aynadan oluşuyor.

Bu parçalar, evrenin en uzak noktalarından gelen kızılötesi ışığı yansıtmak için optimize edildi.

[Fotoğraf: NASA]

Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzağa gidecek

Projede 10 binden fazla kişi çalıştı. bütçesiyse giderek artarak, yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı.

Yapımı yaklaşık 20 yıl sürdü ve NASA'nın en uzun süreli projelerinden biri oldu.



James Webb, Avrupa Uzay Ajansı'nın geliştirdiği Ariane 5 adlı kargo roketlerinden biriyle fırlatılacak.

Teleskop 30 günlük bir yolculuğun ardından Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaktaki L2 noktasına konuşlandırılacak.

[Grafik: TRT Haber]

Bu da aracın gezegene Ay'dan 4 kat daha uzak olacağı anlamına geliyor.

Fırlatma Guyana Uzay Merkezi tesisinde gerçekleşecek. Teleskobu NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı birlikte işletecek.

10 bin kişi tarafından verilen emek, 20 yıllık bir çalışma ve harcanan 10 milyar dolar.

Peki tüm bu çaba ne için? James Webb hangi sorulara cevap verecek?

[Fotoğraf: NASA]

Dünya dışı yaşamın peşinde...



James Webb, gözlem süresinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacak olan iki temel bilimsel misyona sahip.

İlk olarak büyük patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonrasına bakılacak ve kozmik tarihin erken evreleri keşfedilecek.

İlk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl geliştikleri gözlenecek.

İkinci büyük hedef, güneş sistemi dışındaki gezegenler anlamına gelen ötegezegenlerin keşfi.

Ayrıca, bu gezegenlerin atmosferlerini incelenecek yaşam potansiyeli de araştırılacak.

[Fotoğraf: NASA]

Fırlatma TRT Haber'de canlı yayınlanacak

Özetle James Webb, evrendeki geçmişin sırlarını keşfetmeye çalışacak ve potansiyel yaşamların peşine düşecek.

Bu görev, kötü niyetli uzaylıları harekete geçirmezse, uzaydaki yerimiz hakkındaki

sorulara cevap verecek.

Uzay teleskopunun fırlatıldığı o anları TRT Haber’in sosyal medyalarından takip edebilirsiniz.

Grafik: Hafize Yurt/TRT Haber

