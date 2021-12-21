MicroAge başlıklı çalışma, insan kaslarına ne olduğunu, insanların nasıl yaşlandığını ve nedenini keşfetmek için bir SpaceX Falcon 9 roketinin hücreleri Uluslararası Uzay İstasyonuna teslim edecek.

Pirinç tanesi büyüklüğündeki hücreler laboratuvarlarda büyütüldü ve kalemtıraş büyüklüğündeki küçük tutuculara yerleştirildi.

Bilim insanları, bu araştırmayı yürütmek için uzay istasyonunu kullanıyorlar, çünkü yerçekimi eksikliği, insanlarda daha ileri bir yaşa geldiklerinde görülene benzer kaslarda zayıflığa neden oluyor.

"Daha sağlıklı ve daha güçlü hayatlar"

İngiltere Bilim Bakanı George Freeman , "Öncü bilim adamlarımız, Uluslararası Uzay İstasyonunun benzersiz ortamından yararlanarak hepimizin daha sağlıklı ve daha güçlü hayatlar yaşamamıza yardımcı olabilir" dedi.

Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Malcolm Jackson, "Yaşlanma 21. yüzyılın en büyük zorluklarından biri ve bu çalışmadan elde ettiğimiz verilerden kasın mikro yerçekimine ve yaşlanmaya nasıl tepki verdiği hakkında çok şey öğreneceğiz" dedi.

Liverpool Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Ocak 2022'de Dünya'ya geri getirildiğinde insan kas hücrelerini analiz edecek ve sonuçları, dünyada gerçekleştirilen deneylerle karşılaştırmalarına olanak tanıyacak.