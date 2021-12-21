Cenevre'de konuşan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsten kendimizi ve başkalarını korumak için zor kararlar verilmesi gerektiğini söyledi.

Tedros, tatil etkinlikleri planlayanları devam eden sağlık krizinin ortasında yeniden düşünmeye çağırdı.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Hepimiz bu salgından bıktık. Hepimiz ailemiz ve arkadaşlarımızla vakit geçirmek isteriz. Hepimiz normale dönmek istiyoruz” diyen Tedros, bunun için etkinlikleri iptal etmek veya ertelemek gerektiğini söyledi.

"İptal edilen bir etkinlik, iptal edilen bir hayattan iyidir"

Etkinliklerin ve kalabalık buluşmaların yapılmamasını vurgulayan Tedors, "İptal edilen bir etkinlik, iptal edilen bir hayattan daha iyidir. Şimdi kutlayıp sonra üzülmektense şimdi iptal edip sonra kutlamak daha iyidir" dedi.

Tedros, yeni mutasyonun daha önce keşfedilen Delta varyantından önemli ölçüde daha hızlı yayıldığını ve mevcut aşılara dirençli olabileceğini hatırlattı.

Varyantın daha az şiddetli olsa bile vakaların çoğaldığını aktaran Tedors, dünyadaki sağlık sistemlerini alt üst edebileceğini dile getirdi.