Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris'te 2 kadını rehin alan saldırgan gözaltına alındı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Fransa'nın başkenti Paris'te bir mağazada bıçaklı bir kişinin rehin aldığı 2 kadın kurtarıldı, saldırgan gözaltına alındı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kadınları rehin alan adamın gözaltına alındığını ve 2 rehinenin sağ salim kurtulduğunu belirtti.
Psikiyatrik tedavi gördüğü ortaya çıkan bir kişi, Paris'in 12. Bölgesi'nde dün öğleden sonra girdiği bir mağazada bıçakla 2 kadını rehin almış, Fransa Adalet Bakanı Eric-Dupond Moretti ile görüşme talebinde bulunmuştu.
Doktoru tarafından zehirlendiğini iddia eden saldırgan, Fransa'da 1991'de 60 yaşlarında bir kadının ölümünden sorumlu tutularak hapse atılan ve daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından serbest bırakılan Fas asıllı Omar Raddad olayı hakkında, Bakan Moretti ile görüşmek istediğini söylemişti.
Etiketler: Fransa
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