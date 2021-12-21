Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı 57 vakanın 43'üne ülkenin kuzeyindeki Şensi eyaletinde rastlandı.

Doğudaki Cıciang eyaletinde 8, güneydeki Guangdong'da 6 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 24 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

"Asemptomatik vakalar" ayrı sınıfta

Bu arada COVID-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 1'i yurt içinden, 19 vakanın görüldüğü kaydedildi.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 467 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, bin 768 hastanın tedavisi sürüyor.