BBC'nin haberine göre, Malezya'da 17 Aralık Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca etkili olan yağışlar sonrası başkent Kuala Lumpur'un bir kısmı sular altında kaldı.

Çoğu Pahang eyaletinden yaklaşık 51 bin kişi tahliye edildi. Selin etkilediği bölgelerde 14 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, yağışlar öncesi gerekli uyarıları yapmamakla eleştirildi.

Dün, 7'si Malezya'nın Selangor eyaletinde olmak üzere 11 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansına (NADMA) göre, selden kötü etkilenen bölgeler arasında Selangor'un yanı sıra Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Perak ve Kuala Lumpur yer alıyor.