"Gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen uzaylı yaşam formları Venüs'ün bulutlarında yaşıyor olabilir."

Açıklama, Cardiff Üniversitesi, MIT ve Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından geldi.

Bir nitrojen ve hidrojen bileşiği olan renksiz gazın, Dünya'dan 47.34 milyon kilometre uzaklıktaki gezegeni yabancı yaşam için daha yaşanabilir hale getirecek kimyasal reaksiyonların göstergesi olabileceği açıklandı.

Gezegenimizde amonyak, suda yaşayan organizmalardan kalan yaygın bir atık. Venüs'ün üst atmosferindeki varlığı ise, 1970'lerden beri gökbilimcilerin kafasını karıştırıyor.

Venüs son derece zorlu koşulları, asit yağmurları ve 500 dereceye ulaşan ısılarıyla yaşamı desteklemek için pek misafirperver gözükmüyor.

Ancak bulutlarda yaşam varsa, gezegenimizde ve hatta Mars gibi komşu gezegenlerde gördüğümüzden farklı bir kimyasal bileşime sahip mikroplar olması muhtemel gözüküyor.

Bilim insanları, en makul açıklamanın, amonyağın kökeninin yıldırım veya volkanik patlamalar gibi doğal güçlerden ziyade biyolojik olduğu olduğunu öne sürüyor.