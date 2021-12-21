Suriye konulu 17'nci Astana Görüşmeleri, ikili ve üçlü toplantılarla başladı.

Görüşmelerde, Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Rusya’yı Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran’ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı’nın temsil ettiği toplantılarda, Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan ve askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığında katılıyor.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Khawla Mattar’ın da katıldığı görüşmelerde Irak, Ürdün ve Lübnan "gözlemci" statüsüyle yer alıyor.

Türk heyeti, görüşmeler kapsamında ilk olarak BM Suriye Özel Heyeti ile bir araya geldi.

İki gün sürecek toplantılarda, Suriye’deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler başlıca gündem maddeleri olacak.

Suriye konulu Astana görüşmeleri, 2017’de Suriye krizine çözüm getirmek amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde başlatılmıştı.