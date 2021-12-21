Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: RT
Belçika Savunma Bakanlığı siber saldırıya uğradı
[Temsili fotoğraf: AA]
Belçika Savunma Bakanlığının bilgisayar sistemlerinin sanal korsanlarca hedef alındığı açıklandı.
Bakanlık sözcüsü Olivier Severin, internet erişimi olan bir bilgisayar ağına geçtiğimiz hafta perşembe günü saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.
Severin, bakanlık çalışanlarının hafta sonu boyunca problemi çözmek için "seferber olduğunu" ifade etti.
Savunma Bakanı Ludivine Dedonder'in sözcüsü ise, Politico'ya yaptığı açıklamada, bakanlığın güvenliği sağlamak için "çok sıkı çalıştığını" belirtti.
Siber saldırının kaynağının henüz bilinmediği aktarıldı.
Etiketler: Belçika Siber Suçlar Siber Saldırı Siber Güvenlik
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