Dün 72,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,20 artışla 72,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,63 dolardan alıcı buldu.

Piyasalar, Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise yarın açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 72,52 ile 72,64 dolar aralığının direnç, 72,17 ile 71,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.