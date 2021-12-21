Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, ülkeye 8 Aralık'ta Güney Afrika'dan geldiği tespit edilen 50 yaşındaki erkek bir hastada Omicron belirtileri olduğunu açıkladı.

Hastanın temas ettiği 6 kişiyle karantinaya alındığını belirten Sucre, "Daha fazla vaka varmış gibi tetikte olmalıyız. Önlemlerimizi güçlendiriyoruz." dedi.

"Şimdilik kısıtlayıcı tedbir yok"

Sucre, Omicron varyantının ülkede görülmesi nedeniyle şimdilik kısıtlayıcı tedbirleri uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.

Panama'da bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 7 bin 398 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 483 bin 386 kişi olarak kayıtlara geçti.