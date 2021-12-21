ABD'nin Washington eyaletinde Watkins İlkokulunda bir öğretmen öğrencilerine Holokost sahnelerini yeniden canlandırttı.

Bir çocuk Hitler'i oynadı, Nazi liderinin intiharını canlandırdı. Çocuklara toplu mezar kazma veya gaz odasında ölme rolünü oynamaları gibi roller verdi.

Okul yaşanan olayı doğruladı ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Ayrıca özür dileyerek bunun onaylanmış bir ders planının parçası olmadığını söyledi.

Velilerine gönderilen bir e-postada, Müdür Mscott Berkowitz bu zayıf eğitim kararının ciddiyetini kabul etti.

Ebeveynler, bazı çocukların sınıf arkadaşlarını vuruyormuş gibi davranmaya ve trenlerde veya gaz odalarındaymış gibi davranmaya zorlandıklarını iddia etti.

Bir veli, eğitmenin öğrencilere Holokost'un "Yahudiler Noel'i mahvettiği için" gerçekleştiğini söylediğini iddia etti.

Okulun yaptığı açıklamada, adı açıklanmayan personelin soruşturmanın sonuçlarını bekleyene kadar açığa alındığını söyledi.

Okul sözcüsü Enrique Gutierrez, "Bu onaylanmış bir ders planı değildi ve bu olaya maruz kalan öğrencilerimizden ve ailelerinden içtenlikle özür dileriz" dedi.

Amerikan Yahudi Komitesi tarafından ekim ayında yayınlanan bir raporda, her dört Amerikan Yahudisinden birinin son 12 ay içinde antisemitizmin hedefi olduğunu aktarıldı ve aynı sayıda kişinin korku nedeniyle davranışlarını değiştirdiği söylendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken eyaletin idari eğitim merkezi özür diledi.