İktidar partisi Birleşik Rusya Milletvekili Sultan Hamzaev tarafından öne sürülen teklifin Rusya Futbol Federasyonu'na gönderilmesi planlanırken, futbolcuların ek motivasyondan yoksun olarak mücadele ettikleri vurgulandı.

"Motivasyondan yoksunlar"

Teklifle ilgili konuşan milletvekili Sultan Hamzayev, Rus milli takımında kötü oynayan oyunculara yaptırım uygulanması gerektiğini savunarak, "Kötü oyun sergileyenler kulüpler tarafından cezalandırılabiliyor. Bu durumda oyuncunun sözleşmeye göre para cezasına çarptırılması mümkün. Biz bu uygulamanın Milli Takım için de uygulanmasını istiyoruz. Çünkü Rus Milli Takımı oyuncularının daha iyi ve tam bir özveriyle mücadele etmesi gerekiyor. Ancak bu motivasyondan yoksunlar" diye konuştu.

Rus futbolu son birkaç aydır hayal kırıklığı yaşıyor

Grup elemelerinin son maçında Hırvatistan'a mağlup olan takım, 2022 Katar Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde edemedi .

Rusya Futbol Milli Takımı, Katar Dünya Kupası Play-off maçını 24 Mart 2022'de Polonya ile kendi evinde yapacak. Maçtan zaferle ayrılması durumunda Valery Karpin'in ekibi 29 Mart'ta İsveç - Çekya maçının galibiyle final oynayacak.

Yaz aylarında Rusya, üç maçından ikisinde ağır yenilgiler aldıktan sonra grup aşamasına çıkarken Avrupa Şampiyonasında daha fazla hayal kırıklığına uğradı.

Rusya şu anda FIFA Uluslararası sıralamasında Tunus, İran ve Senegal'in ardından 34. sırada yer alıyor .